عبلة الكحلاوي.. أيقونة الداعيات المصريات (بروفايل)

الأحد 24/يناير/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
احتلت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية على مدار سنوات كثيرة مكانة كبيرة في قلوب المصريين لم يختلف عليها أحد. نقاؤها وإخلاصها لله عز وجل جعلها مصدر حب، الجميع يناديها بـ ماما عبلة، حنانها المفرط ورقتها في معاملة الصغير قبل الكبير تجبر الجميع احترام هذه الأيقونة المصرية الخالدة.. والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة عطاء كبيرة.

ولدت الدكتورة عبلة الكحلاوي 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن، وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

اتجهت عبلة إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها الكحلاوى في البساتين وركزت في محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

طلبت منها السيدة ياسمين الخيام أن تلقى دروسا دينية للفنانات التائبات في مسجد والدها الشيخ محمود خليل الحصري بمحافظة 6 أكتوبر فرحبت بذلك، وكانت من بين هؤلاء الفنانات نورا وعفاف شعيب وشمس البارودي وشهيرة.

كلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر وكان لها درس أسبوعي في بيت الحمد في مسجد المقطم أيضا.

أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات بالإضافة ل مجمع الباقيات الصالحات في المقطم.

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