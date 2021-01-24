عابد فهد يبحث عن دور كوميدي وهكذا رد على تصريحات حسام تحسين بيك

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أعلن الفنان عابد فهد في برنامج the insider بالعربي أنه سيخوض أول ثنائية رجالية له مع معتصم النهار من خلال مسلسل " شتي يا بيروت "



و أشار عابد الى أن فكرة هذا العمل تعود للمنتج صادق الصباح و كانوا قد بدأوا العمل عليها من السنة الماضية .



و قصة المسلسل تقوم على صراع بين شقيقين يمثلان الخير والشر من خلال سيناريو كتبه بلال شحادات و سيخرجه ايلي السمعان .



من جهة أخرى ، رد عابد فهد على التصريحات التي أطلقها الفنان حسام تحسين بيك منذ أيام والتي أشار فيها أن عابد فهد وصل لأنه محظوظ و ليس لانه موهوب و اكتسب الخبرة والموهبة من جديد فقط .



فسأل عابد الاعلامي ايلي نخله : " من جديد قديش يعني ؟ يعني الجديد هو اسبوع شهر سنة ؟ " و أضاف أنه لا يمكن لأحد أن يكتسب الموهبة بسنة أو بالصدفة بل نتيجة البحث الطويل والتراكم و التجارب .



عابد الذي عبر عن حبه و تقديره لحسام تحسين بيك لم يخف مفاجأته من هذا التصريح مشيراً الى أن لحسام حرية الرأي و لكنه أكد على أن رحلته تتكلم عنه و التنوع الذي قدمه بالدراما من أعمال تاريخية و أعمال تاريخية معاصرة و أعمال معاصرة تبين إذا يستحق أن يكون أو لا يكون .



يذكر أن عابد فهد يقوم حالياً بتصوير مشاهده في مسلسل " ٣٥٠ جرام " الذي يخوض به المنافسة الرمضانية الى جانب سلوم حداد و كارين رزق الله .



و قد عبر عن سعادته بالعمل مع كارين و أشار الى أن حضورها دافىء يشبه حضور أي فرد من عائلته و بأنها تتمتع بعفوية و بساطة بالأداء .



و في ختام اللقاء ، أعلن عابد أنه يبحث عن دور كوميدي ليقدمه للجمهور.



