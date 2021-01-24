الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد وصوله ربع نهائي مونديال اليد

الأحد 24/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تهنئة لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد ، بعد التأهل لدور الثمانية لبطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر.


أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان.


وأكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنياً لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد.

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