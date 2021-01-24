أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا: ماخفتش لثقتي في القيادة السياسية ووزيرة الصحة

الأحد 24/يناير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة غادة متولي، أول طبيبة تحصل على لقاح "كورونا"، انها حصلت على اللقاح ثقة في القيادة السياسية بالاضافة لمشاركة وزيرة الصحة في التجارب السريرية، معقة:" مشاركة وزيرة الصحة في التجارب، منحنا الثقة والاطمئنان، بالاضافة لانني قمت بقراءة الابحاث حول اللقاح".

وتابعت "متولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "ليه هخاف، بعد وزيرة الصحة مأخدته، وبعد تقدير القيادة السياسية، وكتير من الدول إستخدمته بالفعل، مما أعطانا دفعة للمشاركة، والحصول على اللقاح بعد جائحة كورنا في موجتيها الاولى والثانية، وحصولنا كأطباء على اللقاح يمنح للمواطنين رسالة طمأنينة بأن اللقاح أمن وكل ما يثار حوله شائعات غرضها مفهوم ومش كويسة".

وأضافت: "من وقت ما أخدت اللقاح جتلي تليفونات كتيرة جدا، قلت لهم اللقاح امن بعد مرور ثمانية ساعات.. وما ظهرش عليا اية اعراض سيئة كانت حقنة عادية، ولحد الان لم تظهر اية اعراض جانبية لا علي ولا على زملائي اللي حصلوا عليه ونقوم بمتابعتهم من قبل الطب الوقائي.. وهاخد الجرعة التانية بعد ثلاثة اسابيع ".

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