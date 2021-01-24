تعليق مؤثر من الحاجة ياسمين الحصري على وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

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نعت الحاجة ياسمين الحصرى الشهيرة بياسمين الخيام، الدكتورة عبلة الكحلاوي التي توفت قبل قليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.



وقالت "الحاجة ياسمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "كانت أخت عزيزة وعالمة وخيرة ومجاهدة وصبورة".



وأضافت "كانت بتكتم آلامها لاستكمال عمل الخير وكل مشوارها في ميزان حسناتها، وصلت إلى ربها وكانت محبة لله والرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت وكانت بتعلم كل اللي حواليها ازاي يتفانوا في خدمة بلادهم".



وتابعت "هي وصلت بالسلامة ويسبقها عمل الخير، مشروعها في الدنيا الباقيات الصالحات سبقها إلى الله سبحانه وتعالى، رحمة الله عليها ونعزي أنفسنا حبايبها في الدنيا كلها".



واستطردت "الناس ستذكرها ودايما كان عندها القبول من الله نتيجة إخلاصها في عملها وكان لها تعبيرات تدخل القلب مفيش حد هينساها من عملها والناس كلها هتدعيلها وأوصي كل محبيها يصلوا عليها صلاة الغائب".

