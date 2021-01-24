عمرو أديب ناعيا عبلة الكحلاوي: "ست بركة"

الأحد 24/يناير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
نعى الإعلامي عمرو أديب، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 72 عاما، مشيرا إلى أنها كانت تتبنى الفكر الوسطي.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الدكتورة عبلة اتسمت بالرحمة، والطيبة، وكانت تتولى إدارة أحد دور كبار السن، مضيفا: "كنت تشعر أن عبلة الكحلاوي أم للجميع"، مضيفا أنه ليس للراحلة أراء شاذة، وليس لها فتاوى تستهدف بها الفرقعة الإعلامية.

وأضاف، "ربنا يرحمها، ست أميرة، وتحس أنها أمك أو اختك الكبيرة.. عبلة الكحلاوي كانت بركة، ومحترمة وطيبة وعالمة فاضلة"، لافتا إلى أنها كانت تعيش حياة بسيطة، ومحبة لوطنها.

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