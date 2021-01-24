عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

الأحد 24/يناير/2021 - 10:27 م
الدكتورة عبلة الكحلاوي
الدكتورة عبلة الكحلاوي
محمود الجلاد
توفت منذ قليل الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت تتواجد بإحدى مستشفيات الحجز منذ أكثر من أسبوع.

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

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