"مبادرة نظافة" في محافظة قنا تشوه منظر الشوارع.. وانتقادات واسعة من المواطنين (صور)

انتقد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، مبادرة "شباب يدير شباب" والتي انطلقت أمس الأحد، في شوارع محافظة قنا، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





وانتقد المواطنون، القائمين على المبادرة لقيامهم بلصق ملصقات دعائية على الحوائط والأعمدة أمام مبنى ديوان محافظة قنا، الامر الذي يؤدي الى تشوه الشكل الجمالي لها، عقب تولينها منذ فترة قريبة.





وأشار المنتقدون، إلى أن الأجهزة التنفيذية حذرت في وقت سابق مرشحي انتخابات مجلس النواب في دوائر المحافظة، بالحفاظ على المظهر الحضاري لمعالم المحافظة من ميادين وتماثيل أثرية ومباني المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، وعدم تعليق اللافتات عليها وتشويهها بوضع الدعاية الانتخابية التي تشوه مظهرها طوال فترة الانتخابات وتتكلف أموالًا طائلة لإزالتها بعد ذلك، بالإضافة الى تغريمهم مبالغ مالية لإزالتها.





ونشاد المواطنون، المسؤولين بضرورة العمل على اتباع الطرق السليمة والبيئية التي تحافظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين، خاصة وأن الهدف الأول للمبادرة الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.





جدير بالذكر أن حازم عمر نائب محافظ قنا، شهد إطلاق المبادرة التي نظمها برنامج شباب يدير شباب "YLY" لتقديم الشكر لعمال النظافة على مجهودهم في رفع القمامة من الشوارع، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





وأوضح نائب المحافظ، أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال وضع ملصقات بالشوارع وعلى صناديق القمامة تحمل عبارات الشكر والتقدير لعمال النظافة وعبارات لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع، لافتا إلى أنه شارك في أعمال المبادرة ٢٥ شابا متطوعا.



