وزيرة الصحة: مصر أول دولة إفريقية جلبت لقاح كورونا

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن المتلقين للقاح كورونا في البداية هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، لافتة إلى أن تحديد توقيت للانتهاء من التلقيح، قد يكون صعبًا في الوضع العالمي الراهن.



وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الأحد، أن السؤال حول الوقت الذي سيستغرق للانتهاء من التلقيح سؤال صعب على كافة مستويات العالم حتى تلك الدول المنتجة للقاحات، معقبة: "لكن اجرينا تعاقدات لنحو 100 مليون جرعة.. برنامج التوريد نفسه لا يمنح الجرعات دفعة واحدة، ويتم تحديد الكميات تباعًا، مثلًا الشركة تخطرنا أنه في غضون شهر سيتم توريد كمية معينة، ويليها كمية اخرى وهكذا، حتى الدول المنتجة والعظمي اصابها تعثر فيما يخص مسألة التوريدات".



واكدت أن مصر تقوم بكل خطوة وكل ما يجب عمله خطوة بخطوة متابعة: " مصر أول دولة إفريقية جلبت اللقاح واول دولة إفريقية قامت بمنح اللقاح.. بنعمل كل ما يجب فعله في الفترة الحالية وفقًا للاليات الوضع الراهن، وإحنا شغالين بصراحه في كل خطوات اللقاحات من مرحلة التجارب".



وشددت على أنه لايوجد أحد في العالم يملك الاجابة حول توقيتات وجدول معين لكن مصر تقوم بعمل كل مايجب، لافتة إلى انه "مع نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع القادم ستتسلم مصر شحنات أخرى من اللقاحات ستبدا في الوصول تدريجيًا".

