القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما في وفاة مواطنة في محافظة الخرج

الأحد 24/يناير/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، تلقت بتاريخ 6 / 6 / 1442 هـ بلاغاً من مواطنة عن تغيب ابنتها (26 عامًا).

 

وأسفرت نتائج إجراءات الاستدلال الأولية والمتابعة الأمنية عن العثور على جثمانها مدفوناً بمنطقة صحراوية تبعد مسافة ( 10 كلم ) عن المحافظة، وتم القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفائها ووفاتها، ويجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض جريمة وفاة السعودية

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