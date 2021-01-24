"من البيض المخصب".. طبيب في انجلترا يكشف تفاصيل تصميم لقاح ضد كورونا يؤخذ عن طريق الأنف

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كشف الطبيب محمد رحيم، عضو الفريق البحثي بأحد الجامعات في انجلترا، تفاصيل تصميم لقاح بشري ضد فيروس كورونا المستجد، بتقنية جديدة تدعى "الهندسة الوراثية العكسية" من البيض المخصب، ويؤخذ عن طريق الأنف وبأقل تكلفة.



وقال "رحيم" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "ان اللقاح هو عبارة عن فيروس مرض نيوكاسل، وهو فيروس أصله من الدواجن، وهو أحد الفيروسات الحية التي يمكن عزله ويتم إعطائه حي وليس ميتًا وهو ما يجعله قادر على إثارة المناعة خلال 24 ساعة".



وأشار إلى أن هذا اللقاح استخدم تكنولوجيا معروفة ومعترف بها عالميًا وتم تجربته على نوعين من الحيوانات وتم تجربته مرتين في انجلترا وأخرى من جامعة تكساس، وسيتم إعطائه للبشر عن طريق الأنف.