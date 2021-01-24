عقوبة نارية تنتظر مدرب إنتر ميلان

الأحد 24/يناير/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي أصبح مهددًا بالحصول على عقوبة مشددة في الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن كونتي حصل على بطاقة حمراء أثناء مباراة فريقه أمام أودينيزي التي انتهت بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي عقب اعتراضه على قرارات حكم المباراة فابيو ماريسكا.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن كوناي عقب تلقيه الطرد ظل يصرخ وهو في طريقه للرحيل عن الملعب: "أنت دائمًا يا ماريسكا!". وذلك في إشارة إلى أن هذا الحكم دائمًا ما يتخذ قرارات ضد النيراتزوري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الأسوأ في خلاف كونتي وماريسكا حدث عقب نهاية المباراة، حيث أصبحت الأجواء أكثر سخونة بدخول الجميع إلى النفق المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن كونتي التقى بماريسكا مرة أخرى وارتفعت الأصوات بشكل كبير لدرجة اقتراب الطرفين من الاشتباك جسديًا لولا تدخل المحيطين بالواقعة بما في ذلك اللاعبين.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن كونتي أصبح مهددًا الآن بعقوبة مشددة ولكن ذلك سيتوقف على التقرير الذي سيكتبه ماريسكا.

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