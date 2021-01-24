تطور جديد.. مصطفى محمد يقترب من الانتقال للدوري التركي

اقترب الزمالك من الموافقة على انتقال مصطفى محمد إلى صفوف جالطة سراى التركى على سبيل الإعارة.

وتشير تقارير صحفية، إلى موافقة إدارة الزمالك على انتقال اللاعب على سبيل الإعارة مقابل الحصول على 2 مليون دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وهناك موافقة من جانب إدارة الزمالك على هذه الخطوة، وتحديدا بعد احترام مصطفى محمد لرغبة الإدارة وتراجع عن الانتقال إلى صفوف سانت ايتيان الفرنسى بعد هجوم رئيس النادى على إدارة الزمالك.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لوجود مفاوضات مع مهاجم أجنبى، اقترب الزمالك من الإعلان عن التعاقد معه.