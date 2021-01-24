تعرض ماجد المصري لإصابة أثناء تصويره مسلسل "الملك" لرمضان 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تعرض الفنان ماجد المصري، لإصابة في قدمه أثناء تصويره مسلسل "الملك"، وأعلن عن ذلك من خلال فيديو له عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "المصري" الفيديو أثناء تواجده في أحد العيادات قائلا: "موجود لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.
تعرض ماجد المصري لإصابة أثناء تصويره مسلسل "الملك" لرمضان 2021
تعرض ماجد المصري لإصابة أثناء تصويره مسلسل "الملك" لرمضان 2021

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

أمير توفيق: ثنائي الأهلي وافقا على تمديد عقودهما دون أي شروط

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب ناعيا عبلة الكحلاوي: "ست بركة"

منذ 41 دقيقة

تطور جديد.. مصطفى محمد يقترب من الانتقال للدوري التركي

منذ 40 دقيقة

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ 19 دقيقة

تعليق مؤثر من الحاجة ياسمين الحصري على وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ 36 دقيقة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 8 ساعات

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ ربع ساعة

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

انطلاق تصوير مسلسل "الملك" لعمرو يوسف في هذا الموعد

الأديب العالمي نجيب محفوظ يشارك في المارثون الرمضاني 2021 بروايتين

ريم مصطفى تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "أهل الكهف"

باسل الزارو ينضم لأبطال مسلسل "أحمس"

السبت.. انطلاق تصوير "الملك أحمس" للنجم عمرو يوسف

معتز هشام ينضم لقائمة أبطال مسلسل "الملك" مع عمرو يوسف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

10:27 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

10:51 م

نجم الزمالك يطلب الرحيل

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات