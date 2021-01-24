تعرض ماجد المصري لإصابة أثناء تصويره مسلسل "الملك" لرمضان 2021

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تعرض الفنان ماجد المصري، لإصابة في قدمه أثناء تصويره مسلسل "الملك"، وأعلن عن ذلك من خلال فيديو له عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وشارك "المصري" الفيديو أثناء تواجده في أحد العيادات قائلا: "موجود لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".



مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.