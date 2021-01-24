أحمد موسى يقترب من البريميرليج

الأحد 24/يناير/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه من المحتمل عودة النيجيري أحمد موسى نجم النصر السعودي السابق إلى الدوري الإنجليزي في الشهر الحالي.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن وست بروميتش ألبيون الإنجليزي يرغب في التعاقد مع النجم النيجيري في صفقة إنتقال حر بعد أن فسخ عقده مع نادي النصر السعودي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن موسى البالغ من العمر 28 عاماً كان قد خاض تجربة غير ناجحة في البريميرليج مع ليستر سيتي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن التألق الأكبر لموسى كان مع سسكا موسكو الروسي منا أن النجم النيجيري تألق أيضاً مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم.

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