الصحة تكشف سبب بدء تطعيم لقاح كورونا بـ الأطقم الطبية

الأحد 24/يناير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، إنه تم البدء بتطعيم الأطقم الطبية لأنهم خط الدفاع الأول من مستشفى عزل أبو خليفة بالاسماعيليه، وسوف نستكمل المستشفيات الجامعية والشرطة والجيش.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الخطوة التالية ستكون كبار السن والفئات الاولى بالرعاية، وهذا مرتبط بالدفاعات التي يتم توريدها من لقاح كورونا.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى كانت 50 ألف جرعة لقاح، ولن نعطي الجرعة الأولى لمواطن ليس لدينا الجرعة الثانية لهم، لأن ما يفصل بينهما 21 يوما، ولا يوجد أي دولة في العالم لديها مخزون يكفي الشعب بأكمله، والجميع يعتمد على التوريدات.

وأوضح أن مصر لديها تنوع في مصادر الحصول على لقاح فيروس كورونا، سواء اللقاح الصيني أو الروسي أو غيرهما، بخلاف الكمية التي تم التعاقد عليها مع التحالف الدولي للتطعيمات، لافتًا إلى أن مصر ستكون مركزا لتصنيع اللقاحات بالمنطقة.

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