خبيرة مصرفية: البنوك تستخدم "الروبوت" لخفض وقت التحويل

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قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك المصرية، إن البنوك تستخدم الروبوت في عملية التحويل، وهذا خفض وقت التحويل إلى عدة دقائق بدلًا من ساعتين أو ثلاثة ساعات، وهذا يساعد على تقديم خدمة أفضل وأسرع وأرخص للعميل.



وتابعت "سلطان"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك سيتوسع بالفروع بصورة كبيرة الفترة المقبلة.



وأضافت، أن حجم المتعاملين مع البنك زاد بأكثر من 100% بعد أزمة كورونا، وحجم المعاملات زاد بأكثر من 150%.

