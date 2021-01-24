خبيرة مصرفية: البنوك تستخدم "الروبوت" لخفض وقت التحويل

الأحد 24/يناير/2021 - 10:55 م
ميرفت سلطان
ميرفت سلطان
كـسـاب أحـمـد

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك المصرية، إن البنوك تستخدم الروبوت في عملية التحويل، وهذا خفض وقت التحويل إلى عدة دقائق بدلًا من ساعتين أو ثلاثة ساعات، وهذا يساعد على تقديم خدمة أفضل وأسرع وأرخص للعميل.

وتابعت "سلطان"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك سيتوسع بالفروع بصورة كبيرة الفترة المقبلة.

وأضافت، أن حجم المتعاملين مع البنك زاد بأكثر من 100% بعد أزمة كورونا، وحجم المعاملات زاد بأكثر من 150%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فروع البنك التحويلات البنكية البنوك المصرية

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق مؤثر من الحاجة ياسمين الحصري على وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ 34 دقيقة

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ 17 دقيقة

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 7 ساعات

أمير توفيق: ثنائي الأهلي وافقا على تمديد عقودهما دون أي شروط

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ 41 دقيقة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

منذ ساعة و 10 دقيقة

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عمرو أديب ناعيا عبلة الكحلاوي: "ست بركة"

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 8 ساعات

تطور جديد.. مصطفى محمد يقترب من الانتقال للدوري التركي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيران تسعى لتعافي الريال مع تحديها للعقوبات الأمريكية

أسرع وأرخص 4 طرق لتحويل أموالك

البنك المركزي: 28 دولة أفريقية استفادت من برامجنا التدريبية

البنك المركزي: نتعاون مع جهاز المشروعات لدعم ريادة الأعمال

خبير مالي يتوقع تثبيت سعر الفائدة بعد توقف حركة الإنتاج

البنك الزراعي: تطوير 650 فرعًا على مستوى الجمهورية خلال عام ونصف (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

10:27 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

10:51 م

نجم الزمالك يطلب الرحيل

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات