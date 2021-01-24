خبيرة مصرفية: معدلات البطالة انخفضت في أزمة كورونا .. ولكن

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قال ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك المصرية، إن معدلات البطالة انخفضت في أزمة كورونا، ولكن هناك عمالة في بعض القطاعات تأثر بالأزمة، مشيرة إلى أن مبادرات البنك المركزي عملت على دعم الكثير من المؤسسات من اجل الحفاظ على العمالة، وعملت البنوك بتنفيذ هذه المبادرات بصورة كبيرة للغاية.



وتابعت "سلطان"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، الاقتصاد الرسمي يماثل الاقتصاد الرسمي، وادخاله في الاقتصاد الرسمي من شانه مضاعفة الناتج الاجمالي المحلي، مشيرة إلى أن حجم المعاملات زاد بنسبة 200% من خلال التعاملات الالكترونية، وهذا دليل على أن المعاملات الإلكترونية قادرة على جذب المزيد من العملاء بصورة كبيرة للغاية.



وأشارت إلى أن الاصلاح الاقتصادي حل الكثير من المشاكل والأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري، مما جعل مصر قادر على مواجهة ازمة كورنا بشكل أكبر.

