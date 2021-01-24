أول ممرض يحصل على لقاح كورونا: كنت خايف ومتردد في البداية.. وبالتطعيم نحمي نفسنا والدولة

Advertisements

روى أحمد حمدان زكي، أول ممرض حصل على لقاح كورونا، تفاصيل حصوله على اللقاح اليوم في أولى أيام بداية التطعيمات في مصر.



وقال "زكي" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "كنت خايف وكنت متردد اني أخد اللقاح، ولكن بعد ما تم التواصل مع وزارة الصحة والتأكد من فعاليته التي تصل إلى 86%، قمت بالتطعيم".



وأضاف "نتعرض لإصابات كثيرة، والحصول على اللقاح في النهاية مش هتوصل إلى درجة الإصابة العادية، والحصول على التطعيم بنكون بنحمي نفسنا وبنساعد الدولة على التأكد من فعالية اللقاح".



وفي تصريحات سابقة قال أول ممرض حصل على لقاح كورونا، "قبل اللقاح زي بعده مفيش أي مشكلة، ومهما كانت الأعراض الجانبية للقاح مش هتكون زي أعراض الإصابة بكورونا أثناء عملهم لعلاج المرضى".



وناشد "زكي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، الأطقم الطبية بالمشاركة في أخذ اللقاح لكون هذه التجارب تفيد في الوصول لتطوير أفضل للقاحات مثل جميع دول العالم.

