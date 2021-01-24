بالمستندات.. "الفجر الفني" ينشر تفاصيل دعوة وقف فيلم "أهل الكهف"

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رفع المحامي ياسر قنطوش، دعوة قضائية ضد وليد منصور مقدمة من عنان محمد عوض عبد الرحمن وعبد الرحمن علي بصفته عن السيدة مني خالد مديرة شركة باي ميديا دعوي بوقف تصوير ومنع عرض فيلم أهل الكهف والامتناع عن إصدار او تصاريح أو موافقات الفيلم.



واكدت الدعوة تفاصيل اتهام المنتج وليد منصور، بالنصب والاستيلاء علي عنان محمد عوض بمبلغ 700الف دولار وحصل الفجر الفني علي صور الدعوة .





ويضم فيلم أهل الكهف عدد من نجوم الفن منهم خالد النبوى بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، والفيلم يشارك ببطولته أيضا النجمة غادة عادل، النجم محمود حميدة، الفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد، و النجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.



