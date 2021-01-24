الملك سلمان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

الأحد 24/يناير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، بأن ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز أعفى محافظ البنك المركزي أحمد بن عبد الكريم الخليفي من منصبه.

 

وجاء في بيان الوكالة أن "معالي الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك يعين محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير."

 

وستكون هذه الفترة الثانية للمبارك كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهي واحدة من أكثر المناصب حساسية في المملكة.

 

في المقابل، سيشغل الخليفي منصب مستشار في الديوان الملكي بعد إعفائه من منصبه.

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