خيرى رمضان: أحمد الأحمر كان ناقص ياخد مطوة فى رقبته قدام سولفينيا

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قال الإعلامى خيرى رمضان إن رغم فارق الأجسام والعضلات بين لاعبى فريقى مصر وسولفينيا، إلا أننا نجحنا فى الصعود مع فريق قوى وعنيد وصعب، فالمنتخب السولفينى لاعبوه "قطعوا تيشيرتات المنتخب المصرى وأحمد الأحمر اتعور فى شفته وكان ناقص ياخد مطوة فى رقبته"، ومع ذلك صعدنا للدور الـ 8، وأصبحنا من الثمانية العظام، وسنقابل احدى فرق الدنمارك وكرواتنيا والأرجنتين وقطر، وأتمنى نواجه قطر.





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس أن محمد صلاح اليوم أمام مانشستر يونايتد أحرز هدفى ليفربول، إلا أن الفريق خسر بنتيجة 3 مقابل هدفين، ومحمد صلاح "هيعمل ايه تانى" أحرز هدفين واجتهد.



فيما داعب خيرى رمضان، زميلته الإعلامية كريمة عوض، والتى قالت خطئا، "صلاح أحرز هدفين من 3 أهداف، حيث قال لها خيرى رمضان، "ازاى جاب 2 من 3.. ياريت ماتتكلميش فى الكورة"، لترد عليه كريمة عوض، "أنا بحاول اجتهد".