"الديهي": مشروع تطوير الريف المصري نقلة نوعية هائلة وغير مسبوقة



وتابع، أن المشروع يستفيد منه 57 مليون مواطن هم عدد سكان مصر في القرى والريف والنجوع، وهو عبارة عن 4500 قرية، بتكلفة إجمالية تصل من 550 مليار إلى 600 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 3 سنوات فقط، وينقل الريف المصري نقلة نوعية هائلة وغير مسبوقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هناك 57 مليون مواطن مصري على موعد مع السعادة والرضا وتقديم حق أصيل من حقوقهم ضاع تحت عجلة فشل الإدارة أحيانًا والرأسمالية احيانًا أخرى، بتطوير الريف المصري والقرى المصرية.