وزيرة الصحة: غداً تسليم جرعات لقاح كورونا لمستشفيات القوات المسلحة والشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن معظم المحافظات تسلمت اليوم بالفعل جرعات اللقاح الخاصة بالاطقم الطبية إعتبارًا من اليوم وسيبدأ غدًا تسليم جرعات القوات المسلحة ومستشفيات الشرطة.

وتوقعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن يتم خلال هذا الاسبوع وصول جرعات اللقاح لكافة مستشفيات العزل الرئيسية والصدر والحميات بالاضافة للحكومية والتابعة للقوات المسلحة ومستشفيات وزارة الداخلية ".

واوضحت الوزيرة أن أنه تم حصر جميع أعضاء الاطقم الطبية ووقت تلقي اللقاح يقوم افراد الاطقم بتوقيع ما يسمى " الموافقة المستنيرة " كاشفة أن معظم الاطقم الطبية في مستشفى عزل ابو خليفة قامت بتوقيع الموافقة المستنيرة مؤكدة أن الامر إختياري ولم يمكن فرضها.

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