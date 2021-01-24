نشأت الديهي: السيسي يواصل الليل بالنهار من أجل تحقيق الأفضل للبلد

الأحد 24/يناير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الشرطة المصرية ووزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، وجميع رجال الأمن بمناسبة عيد الشرطة المصرية التي حمت مصر وسطرت التاريخ.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد أكاديمية الشرطة فجرًا، واطلع على منظومة تدريب الطلاب.

وتابع، أن الرئيس السيسي يصل الليل بالنهار، ويريد أن يرى مصر في أحسن وأفضل مكان، وبدأ عليه الفرحة والتفاؤل والإيمان والرضا؛ لكونه كان في سيناء التي ارتبط اسمها بالدم والحروب والإرهاب.

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