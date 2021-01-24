وزيرة الصحة تكشف عن الفئات الحاصلة على لقاح كورونا مجانًا

الأحد 24/يناير/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 100% من الاطقم الطبية ستحصل على لقاح كورونا بالمجان، سواء كانوا قادرين أو غير قادرين، لأن حصولهم على اللقاح حق.

وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الغير قادرين سيحصلون أيضا على لقاح كرونا، والغير قادرين هم الاشخاص الذين يحصلون على معاش تكفل وكرامة

وأضافت أن باقي المصريين سيحصلون على لقاح كورونا من خلال رسوم محددة، معقبة: "اللي هيدفع هيدفعفع حاجة رمزيةو أقصى تقدير الجرعة بـ100 جنيه".

وأشارت إلى أن الأشخاص الغير مسجلين في برنامج تكافل وكرامة، من الممكن أن يسجلوا أنفسهم في المستشفيات على أنهم غير قادرين، وبالتالي يحصلوا على اللقاح بالمجان، معقبة: "العائق المادي لن يكون عائق امام الحصول على اللقاح".

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