أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا: اللقاح آمن ويقلل خطورة الإصابات

أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا: اللقاح آمن ويقلل خطورة الإصابات
الأحد 24/يناير/2021 - 09:29 م
داليا الحسين
قال الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا الصيني، إنه مقيم في مستشفى العزل أبو خليفة بالإسماعيلية، ويعمل ضمن الأطقم الطبية المسؤولة عن علاج مرضى كورونا منذ عام.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه تم التنسيق مع الأطقم الطبية بالمستشفى بالكامل للحصول على اللقاح، لمعرفة موافقة الاطباء أو رفضهم، منوها إلى أنه تم التنسيق مع الموافقين وتلقوا اليوم الجرعة الأولى منه بكل سلاسة.
وواصل أنه لم يجد بين الأطباء من يرفض الحصول على اللقاح، ولكن هناك من يؤجل الفكرة لوقت آخر، ولكن لا يرفضه أحد.
وتابع أن اغلب الاطباء يؤمنون باهمية هذا اللقاح، لأن المخاطرة التي يتعرضون لها يوميا من التعامل مع المرضى أكبر بكثير من اي مضاعفات او مخاطر يتعرضون لها جراء حصولهم على اللقاح.
واستطرد أن اللقاح الصيني آمن، وأثبت فعاليته بنسبة ٨٩ ٪، وجربته وزيرة الصحة نفسها، لافتا إلى أن اللقاح لن يمنع الإصابة ولكنه سيقلل الإصابة وسيقلل خطورتها.
وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لو حصل الشخص على اللقاح.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه تم التنسيق مع الأطقم الطبية بالمستشفى بالكامل للحصول على اللقاح، لمعرفة موافقة الاطباء أو رفضهم، منوها إلى أنه تم التنسيق مع الموافقين وتلقوا اليوم الجرعة الأولى منه بكل سلاسة.
وواصل أنه لم يجد بين الأطباء من يرفض الحصول على اللقاح، ولكن هناك من يؤجل الفكرة لوقت آخر، ولكن لا يرفضه أحد.
وتابع أن اغلب الاطباء يؤمنون باهمية هذا اللقاح، لأن المخاطرة التي يتعرضون لها يوميا من التعامل مع المرضى أكبر بكثير من اي مضاعفات او مخاطر يتعرضون لها جراء حصولهم على اللقاح.
واستطرد أن اللقاح الصيني آمن، وأثبت فعاليته بنسبة ٨٩ ٪، وجربته وزيرة الصحة نفسها، لافتا إلى أن اللقاح لن يمنع الإصابة ولكنه سيقلل الإصابة وسيقلل خطورتها.
وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لو حصل الشخص على اللقاح.