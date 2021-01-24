أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا: اللقاح آمن ويقلل خطورة الإصابات

الأحد 24/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا الصيني، إنه مقيم في مستشفى العزل أبو خليفة بالإسماعيلية، ويعمل ضمن الأطقم الطبية المسؤولة عن علاج مرضى كورونا منذ عام.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه تم التنسيق مع الأطقم الطبية بالمستشفى بالكامل للحصول على اللقاح، لمعرفة موافقة الاطباء أو رفضهم، منوها إلى أنه تم التنسيق مع الموافقين وتلقوا اليوم الجرعة الأولى منه بكل سلاسة.

وواصل أنه لم يجد بين الأطباء من يرفض الحصول على اللقاح، ولكن هناك من يؤجل الفكرة لوقت آخر، ولكن لا يرفضه أحد.

وتابع أن اغلب الاطباء يؤمنون باهمية هذا اللقاح، لأن المخاطرة التي يتعرضون لها يوميا من التعامل مع المرضى أكبر بكثير من اي مضاعفات او مخاطر يتعرضون لها جراء حصولهم على اللقاح.

واستطرد أن اللقاح الصيني آمن، وأثبت فعاليته بنسبة ٨٩ ٪، وجربته وزيرة الصحة نفسها، لافتا إلى أن اللقاح لن يمنع الإصابة ولكنه سيقلل الإصابة وسيقلل خطورتها.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لو حصل الشخص على اللقاح.

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