موسيماني: الدحيل فريق مميز.. والأهلي قادر على الذهاب بعيدا في مونديال الأندية

الأحد 24/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أجرى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، حوارًا عبر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحدث خلاله عن بطولة كأس العالم للأندية وموقف الأهلى بعد إجراء قرعة البطولة.

 

وقال موسيمانى، إن فرص الجميع متساوية فى النسخة المقبلة من مونديال الأندية، مشيرًا إلى أن كرة القدم لديها لحظاتها الخاصة، مشددًا على جاهزية الفريق لظهور مميز وتمثيل رائع لقارة إفريقيا فى مونديال الأندية.

 

وتابع،  الأهلى بمقدوره تحقيق مفاجأة، خاصة إذا ما قدم الفريق أفضل مستوياته فى المونديال، فكرة القدم رائعة وبإمكانها أن تعطى شيئًا لم تمتلكه من قبل، والمثال على ذلك حينما نجح مازيمبى الكونغولى فى الوصول إلى النهائى.

 

وأشاد موسيمانى، بفريق الدحيل منافس الأهلى فى ربع نهائى المونديال، مؤكدًا أنه فريق جيد نجح فى حصد لقب الدورى القطرى وهو ما يثبت قوتهم التنافسية.

 

وأضاف أن فريق الدحيل يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين فى مختلف المراكز، وقادر على التعاقد مع نجوم عالميين، آخرهم الكرواتى ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس السابق، الذى دافع عن ألوان الدحيل قبل أن ينتقل لصفوف "إيه سى ميلان" مؤخرًا.

 

وشدد على أنه سيتابع مباريات الدحيل بشكل دقيق فى الفترة المقبلة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة التى أسفرت عنها قرعة كأس العالم للأندية.

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