"الباز" يكشف بالأدلة مؤامرة الحزب اللقيط "أمل مصر" وخطة الإخوان لنشر الفوضى

"الباز" يكشف بالأدلة مؤامرة الحزب اللقيط "أمل مصر" وخطة الإخوان لنشر الفوضى
الأحد 24/يناير/2021 - 09:26 م
داليا الحسين
كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، مؤامرة الحزب اللقيط "أمل مصر"، وخطة الإخوان الجديدة لنشر الفوضى وتحريض المواطنين على العنف.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية التركية بدأت الترويج لحزب لقيط يدعى "أمل مصر- تحت التأسيس"، منوها أنه تم إنشاء صفحة على فيسبوك باسم "حزب أمل مصر" يوم 22 ديسمبر 2020.
ولفت "الباز"، إلى أن الحزب أعلن عبر صفحته الرسمية عن نيته بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتهامه بالخيانة العظمى، منوها أن قناة "الجزيرة" أذاعت مؤتمر صحفي لمحامية أجنبية تعلن أنها ستترافع في القضية.
وأكد، أن الهارب أيمن نور يقف وراء الحزب، ولكنه لا يظهر نفسه في الواجهة، لأن الناس فقدت الثقة فيه، موضحًا أن أيمن نور أعلن منذ أيام تجميد نشاط حزب غد الثورة، ومن الواضح انه استبدل الحزب بحزب آخر يدعى "أمل مصر".
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية التركية بدأت الترويج لحزب لقيط يدعى "أمل مصر- تحت التأسيس"، منوها أنه تم إنشاء صفحة على فيسبوك باسم "حزب أمل مصر" يوم 22 ديسمبر 2020.
ولفت "الباز"، إلى أن الحزب أعلن عبر صفحته الرسمية عن نيته بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتهامه بالخيانة العظمى، منوها أن قناة "الجزيرة" أذاعت مؤتمر صحفي لمحامية أجنبية تعلن أنها ستترافع في القضية.
وأكد، أن الهارب أيمن نور يقف وراء الحزب، ولكنه لا يظهر نفسه في الواجهة، لأن الناس فقدت الثقة فيه، موضحًا أن أيمن نور أعلن منذ أيام تجميد نشاط حزب غد الثورة، ومن الواضح انه استبدل الحزب بحزب آخر يدعى "أمل مصر".