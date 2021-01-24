"الباز" يكشف بالأدلة مؤامرة الحزب اللقيط "أمل مصر" وخطة الإخوان لنشر الفوضى

الأحد 24/يناير/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، مؤامرة الحزب اللقيط "أمل مصر"، وخطة الإخوان الجديدة لنشر الفوضى وتحريض المواطنين على العنف.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية التركية بدأت الترويج لحزب لقيط يدعى "أمل مصر- تحت التأسيس"، منوها أنه تم إنشاء صفحة على فيسبوك باسم "حزب أمل مصر" يوم 22 ديسمبر 2020.

ولفت "الباز"، إلى أن الحزب أعلن عبر صفحته الرسمية عن نيته بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتهامه بالخيانة العظمى، منوها أن قناة "الجزيرة" أذاعت مؤتمر صحفي لمحامية أجنبية تعلن أنها ستترافع في القضية.

وأكد، أن الهارب أيمن نور يقف وراء الحزب، ولكنه لا يظهر نفسه في الواجهة، لأن الناس فقدت الثقة فيه، موضحًا أن أيمن نور أعلن منذ أيام تجميد نشاط حزب غد الثورة، ومن الواضح انه استبدل الحزب بحزب آخر يدعى "أمل مصر".

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