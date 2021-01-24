عادل العدوي: دول العالم تواجه أزمة في توفير لقاح كورونا (فيديو)

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قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، إن تطعيم الأطقم الطبية أمر جيد ليس بغريب على القيادة السياسية خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تطعيم الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا.



وأضاف العدوي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دول العالم تواجه أزمة في توفير لقاح كورونا.



وتابع أن مصر استطاعت توفير كمية كافية وهناك كميات أخرى في الطريق مع وجود أولوية في التطعيم تبدأ بالأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونتمنى أن يكون لدينا خطوط إنتاج لقاح كورونا بالتنسيق مع الشركات العالمية المنتجة للقاح.



وأوضح أن حملة 100 مليون صحة نجحت في القضاء على قوائم الانتظار لفيروس سي، مشيرا إلى أن الحذر واجب مع فيروس كورونا رغم البدء في التطعيم.

