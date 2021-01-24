أول مصري يحصل على لقاح كورونا: أمارس عملي بشكل طبيعي ولا أعاني من أعراض جانبية

الأحد 24/يناير/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور عبد المنعم سليم، أول من يحصل على لقاح كورونا في مصر، ويعمل في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، إنه حصل على أول جرعة من لقاح كورونا على أن يحصل على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قرر منذ وقت مبكر الحصول على اللقاح حال تم عرضه عليه وتوفيره في مصر.

وعن حرصه على الحصول على اللقاح، أكد أول مصري يحصل على لقاح كورونا أنه طبيب حالات حرجة، وعناية مركزة، ودوره الاحتكاك مع المريض في أسوأ حالاته، لذا فإن حياته في خطر بشكل دائم، وفقرر أنه سيحصل على أي مصل يحظى بثقة وزيرة الصحة وتوافق عليه بغض النظر عن اسم اللقاح.

وأضاف أنه لم يشعر بأي أعراض جانبية وقام بالمرور اليومي على الحالات التي يتابعها دون أن يطرأ عليه أي تغيير.

وأشار إلى أنه يمارس نشاطه الطبيعي في مستشفى أبو خليفة، ولا يعاني من إرهاق أو تعب، سوى علامة صغيرة في موضع تناول إبرة لقاح كورونا.

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