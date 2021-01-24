المتحدة تعين شركة POD وكيلا إعلانيا لكل محطاتها التلفزيونية

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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي تعيين شركة POD وكيلا اعلانيا لشبكاتها التلفزيونية والتي تشمل أون ودي ام سي وسي بي سي والحياة لمدة خمس سنوات وذلك بعد منافسة مع عدد من الوكلاء الإعلانيين داخل وخارج مصر. وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن شركة POD قد أثبتت جدارة وتميز في تقديم خدمات العلاقات العامة لكبرى المؤسسات وتنظيم المؤتمرات والوكالة الإعلانية للوسائل الإعلامية المختلفة



و أفاد صالح أنه الأستاذ تامر مرسي اجتمع بمجلس إدارة شركة POD برئاسة الأستاذ عمرو الفقي وتم خلال الاجتماع تكليف الأستاذ زكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا للتشغيل والإستراتيجيات وتكليف الأستاذ جمال صلاح نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا وتم الإتفاق على خطة العمل المستقبلية وتمني لهم التوفيق في مهمتهم القادمة