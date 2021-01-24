محمد رمضان تريند رقم "1" على اليوتيوب بعد طرح كليب "مصباح علاء الدين"

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تصدر الفنان محمد رمضان ، تريند" رقم ١ "على موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، بكليبه الغنائي الجديد "مصباح علاء الدين"، الذى طرحه منذ ساعات قليلة على قناته الخاصة على "يوتيوب".





واستطاع محمد رمضان أن يحقق بكليبه "مصباح علاء الدين"، مشاهدات تجاوزت ال مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، وتشهد الأغنية الظهور الأول لابنة محمد رمضان الكبرى "حنين".



يذكر أن أغنية "مصباح علاء الدين" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل ووسام عبد المنعم، إخراج محمد سلامة، وتنفيذ شو ميديا برودكشن لصاحبها محمود الشيخ، مدير تصوير وائل درويش، مهندس ديكور مارك وجيه، استايلست رغدة هلال، مونتير إسلام حسن، مدير إدارة الإنتاج شريف الأشقر، إكرام الطيب، إشراف عام محمود رمضان، هاجر حماد.