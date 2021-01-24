نشأت الديهي: ما تم انجازه خلال 6 سنوات لم يحدث في تاريخ مصر

الأحد 24/يناير/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس كان سعيد بما يحدث من انجازات، وأكد أنه متفائل وواثق أننا سنعبر ونغير الواقع بفضل الله، وهذا ليس بالكلام، مشددًا على أن كمية المشروعات بحجم الإنفاق عليها لم يحدث في تاريخ مصر، فما حدث في مصر خلال 6 سنوات سيكتب في كتب، مشددًا على أنه خلال 6 سنوات أصبح لدينا ما نتغني ونفخر به.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هناك مشروعات ضخمة وعملاقة في حالة تشغيل كامل حاليًا سيتم الإعلان عنها في مواعيدها ووقتها، معقبًا: "لينا أعداء كتير يسيئهم أن يكون لدينا مشروعات بهذا الشكل ومش كل اللي نعرفه نقوله".

وعقب على صورة الرئيس السيسي، أثناء تواجده بالطائرة وبيده مسبحة عقب انتهاء افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق بورسعيد، قائلًا: "يناجي ويشكر ربه، بعدما رأي تعب يده، وهو ينظر على شغل يده، ولا ينظر لما في يد غيره، ولسان حاله يقول ربي أوزعني أن اشكر نعمتك".

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