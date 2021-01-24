انتحار مُسن مصاب بفيروس كورونا داخل مستشفي عزل كفرالدوار بالبحيرة

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أقدم قبل قليل، مُسن مريض بكورونا داخل عزل كفر الدوار بالبحيرة على الانتحار، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم نقل جثته لمرشحة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم بذلك.



وكان مسن مريض بفيروس كورونا المستجد ألقى بنفسه من الثاني بمستشفى عزل كفر الدوار، حيث كان محتجزا بقسم الأوعية الدموية بالمستشفى، وأعلنت على الفور إدارة المستشفى حالة الطوارىء، وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 126176 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 680 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 573 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 680 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 161143 حالة من ضمنهم 126176 حالة تم شفاؤها، و8902 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.