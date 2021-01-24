روضة عبد الله تطرح كليب "أنتِ حلم" عبر "يويتوب".. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أطلقت المطربة التونسية روضة عبد الله، كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "إنتِ حلم" وذلك عن طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".

حيث فاجأت روضة عبدالله، جمهورها بتونس بغناء الأغنية لايف لأول مرة في حفل ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في دورته الحادية والثلاثين في العاصمة التونسية، وتخطف بها مسامع محبيها لرحلة لمكلوت سحر السينما والفن والأمل، وقررت إطلاقها في بدايات العام الجديد بشكل فيديو كليب جديد.

والأغنية من كلماتها ومن ألحان منى شطورو وتوزيع رياض بدو، حيث تعيد أغنية "إنتِ حلم" روضة عبدالله إلى الساحة الفنية بعد سبعة شهور مرت منذ إطلاق آخر أغانيها "ساعات"، التي كتبتها أيضًا وتعاونت خلالها مع الملحنة منى شطورو.

يذكر ان روضة عبدالله، هي رمز من رموز مجال الموسيقى البديلة التونسية، وهى أستاذة تربية موسيقية، وحاصلة على شهادة الماجستير فى العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية، ويمتد مشوارها الغنائى لأكثر من 10 سنوات.

وتألقت روضة بمشروعها الموسيقي المعتمد على تقديم الفلكلور التونسي بشكل أكثر عصرية على طريقتها الخاصة، واستحوذت على جائزة أفضل عرض موسيقي تونسي، خلال فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية بموسمه الثالث، وتم اختيارها لافتتاح النسخة الرابعة بمشروع "قطايتى"، كما أطلت منذ عامين بمشروعها الغنائي الذي حمل عنوان "نحب البلاد"، بمشاركة عازف الساكسفون محمد هادى عقربي والموسيقي ياسر جرادي، وتنطلق حاليًا في خلال مشروع موسيقي جديد.

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الكلمات المفتاحية

روضة عبدالله اغنية انت حلم

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