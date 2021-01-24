تعديل موعد وملعب مواجهة سمسطا أمام الدخان



وجاء قرار متثملا فى إقامة المباراة الجمعه القادمة بدلا من إقامتها يوم السبت بجانب نقل إقامة المباراة لملعب نادى اهناسيا الرياضى وذلك بدلا من إقامتها بملعب مركز سمسطا ببنى سويف .



وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراة بين الفريقان بدون جمهور وذلك فى ظل ما ورد بتقرير طاقم تحكيم مباراة سمسطا وتليفونات بنى سويف بالاسبوع التاسع .



وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى نقل المباراة لتقام بملعب منتجع الآسيوطى وهو ما قوبل برفض مسوؤلى مركز شباب سمسطا خاصة فى ظل قيام مسؤولى الفريق باختيار ملعب مركز شباب سمسطا كملعب اساسى وملعب اهناسيا كملعب احتياطى قبل انطلاق المسابقة .





ويحتل سمسطا المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط فيما يحتل الشرفية للدخان المركز الاول برصيد 25 نقطة .

قررت لجنة مسابقات القسم الثانى بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد ومباراة سمسطا والشرقية للدخان بمنافسات الاسبوع الحادى عشر بدورى القسم الثانى .