تعرف على موعد عرض أغنية "استبينا" لأورتيجا

الأحد 24/يناير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شارك مطرب المهرجانات الشعبية أورتيجا، جمهوره بنشر صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعلن عن موعد عرض أغنيته "استبينا" ، وعلق قائلاً:" الساعة 6 بكرة على قناة اليوتيوب بتوقيت القاهرة بجميع الأسواق ، جيش أورتيجا كله عارف هيعمل ايه استبينا".

يشار أن أورتيجا أعلن سابقاً عن خوضه اول تجربة سينمائية ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أورتيجا صورة له من كواليس العمل برفقة طفلين ، وعلق قائلاً :" استنوني فى عمل سينمائي بطولة أورتيجا تحت عنوان "اتنين وأنا كنت تالتهم" ، على المشاهدين من أول سن 18+.

يذكر أن أخر أعمال أوكا وأورتيجا، هو مهرجان “جايز”، والذي تم طرحه في نهاية شهر أبريل الماضي، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهو من كلمات أوكا وميدو الفنان، وألحان وليد سعد.

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