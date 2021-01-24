إصلاح كسر ماسورة مياه بحي الخليفة.. ورفع 45 طن قمامة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلنت المهندسة حنان السيد رئيس حي الخليفة، عن انتهاء إصلاح كسر ماسورة مياه، منذ قليل، بشارع باب الوداع.

وأكدت المهندسة حنان السيد في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الإدارات المختصة بالمرافق قامت على الفور بالتوجه إلى موقع الكسر، وتم إصلاحها وإعادة الشئ إلى أصله مرة أخرى.

وفي هذا الإطار، قامت وحدة الرصد البيئي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والتجميل بالخليفة بمتابعة أعمال الجمع المنزلي ورفع كفاءة النظافة والتجميل بالحي، وقد أسفر عن رفع حوالي 45 طن قمامة.

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