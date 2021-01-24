كارمن سليمان تشوق جمهورها لعمل غنائي جديد بعنوان "الذكرى الشتوية"

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شوقت الفنانة كارمن سلميان عن عمل غنائي جديد لها يحمل اسم "الذكرى الشتوية".



ونشرت كارمن منذ قليل صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت قائله:" الذكرى الشتوية.. قريباً".



وكانت آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لينا رقصة" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت عبر قناتها الرسمية على موقع "اليوتيوب".



تقول كلمات الأغنية :"يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".





أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

