زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب بينجكولو الإندونيسى

الأحد 24/يناير/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
 ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل، الأحد، إقليم بينجكولو بجزيرة سوماطرة الإندونيسية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية القول إن الزلزال وقع على مسافة 78 كيلومترا إلى الجنوب من منطقة جنوب شرقى إقليم بينجكولو.

فى الوقت ذاته ذكر موقع "ديتيك دوت كوم" الإخبارى الإندونيسى أن مركز الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا تحت سطح البحر وأن الزلزال ضرب المنطقة فى الساعة 2003 بتوقيت غرب إندونيسيا المحلى اليوم الأحد.
ولم تصدر على الفور أى تقارير تشير إلى احتمالات حدوث موجات مد بحرية عاتية تسونامى أو عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
يذكر أن إندونيسيا تقع فى منطقة حزام الزلازل فى المحيط الهادئ والذى يعرف أيضا باسم "حزام النار" بمنطقة المحيط الهادئ.

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