"الديهي" يناشد بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية

الأحد 24/يناير/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد يقضى على الفجوة في البروتين السمكي، ويحول مصر لدولة منتجة للأسماك بشكل علمي حقيقي وليس بالصدفة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المشروع يتضمن بناء سفن حتى تمتلك مصر أسطول للصيد، داعيًا وزراء التعليم لتنسيق زيارات لأبناء وطلاب مصر بجميع المراحل التعليمية لمشروع الفيروز، معقبًا: "من حقهم علينا انهم يشوفوا حاجة مشفوهاش قبل كدا".

وناشد وزراء الثقافة والأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بتنظيم زيارات ممنهجة مخططة للمشروعات القومية التي تتم في مصر وخاصة على أرض سيناء كجزء من صناعة الوعي المفقود لدى الطلاب، معقبًا: "من يري بعينه يختلف عن من يسمع، فنحن نجحنا في صناعة الأمل على أراضي سيناء الحبيبة بعيدًا عن دغدغة المشاعر بالباطل".

وتحدى أن يكون هناك مكان في مصر ليس به عمل أو انجاز أو مشروع يتم من أجل المواطنين بمتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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