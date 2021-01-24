اتحاد الغرف التجارية يطلق مبادرة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة في 3 محافظات

أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء تنفيذ برنامج تأسيس وإنشاء مراكز لريادة الأعمال بالغرف التجارية واتحادها العام في إطار برنامج منظمة اليونيدو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر , مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو الأول بالمنطقة العربية حيث تقوم كافة الجهات الفاعلة في الحياة الاقتصادية من جهات حكومية ومنظمات دولية و قطاع خاص في اطلاق و تنفيذ برنامج موحد لدعم تلك النوعية من المشروعات .





وأوضح أن المبادرة سيتم تنفيذها تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء المصرية و جامعة الدول العربية و بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وإتحاد الغرف العربية واتحاد المصارف العربية والاتحاد العربي للتنمية الزراعية والإتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.





وأضاف العربي أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في تحقيق خطوات جادة على طريق التنمية وتمتع السوق المصري بالبيئة الاقتصادية المناسبة من حيث التركيب السكاني والتنوع الاقتصادي كان السبب وراء اختيار منظمة اليونيدو لمصر لتكون أولى دول بالمنطقة لإطلاق مبادرة دعم وتدريب الشباب وتدريب المدربين على بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر .

وأشار إلى أن الاتحاد قد قام خلال الثلاثة أشهر الماضية بالتشاور والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التخطيط و التجارة و الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة لتحديد أهم القطاعات الاقتصادية والمحافظات اللي تستهدفها الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة حتي يتوافق هذا البرنامج بشكل كامل مع استراتيجية الدولة للتنمية ( مصر 2030 ) موضحا ان تلك المباحثات اثمرت عن إختيار محافظات البحيرة والمنيا وسوهاج لتكون المحطات الأولي لاطلاق هذا البرنامج كنموذج يتم تعميمه في مرحلة أو مراحل قادمة على باقي الغرف التجارية بالمحافظات المصرية .





وقال العربي خلال الجلسة الافتتاحية لاطلاق المبادرة أن القطاع الخاص المصري لم ينفصل يوما عن نسيج المجتمع في أي مرحلة من مراحل نمو هذا المجتمع و كان من الملح خلال هذه المرحلة أن يتبنى القطاع الخاص كافة الوسائل المتاحة للمساهمة مع الدولة في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة وتبني كافة الطرق للمشاركة في رفع معدلات النمو الاقتصادي حتى يتسني للمواطن حصد ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي .





وأشار الي أن الاتحاد العام للغرف التجارية وضع استراتيجية متكاملة خلال العام الحالي ضمن استراتيجية عمله لدعم هذا النوع الهام من المشروعات وتعتبر أولي الخطوات الفعلية لهذ الاستراتيجية هي اطلاق البرنامج الذي شهدنا بدء فعالياته , موضحا أن الاتحاد قد اتخذ العديد من المبادرات خلال العام الماضي للمساهمة في الحد من البطالة بين فئة الشباب والتي تتعدي نسبتهم 21 % من اجمالي السكان عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر وكان اخرتلك المبادرات توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع البنوك المصرية لايجاد ألية تمويلية ميسرة للشباب لابجاد التمويل اللازم لبدء مشروعات جديدة أو الاستمرار في الاسواق للتخفيف من الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي و خاصة علي قطاع المشروعات الصغيرة .

وأضاف أن التجارب العالمية خلال الأعوام العشرون الماضية أثبتت أن أهم وأسرع الطرق لتوفير فرص عمل جديدة قادرة علي استيعاب الزيادة السكانية المضطردة في الاقتصاديات الناشئة هو تنمية ودعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر نظرا لما تتمتع به هذه النوعية من المشروعات من مرونة وتنوع وعدم احتياج لحجم تمويلي كبير كما استطاعت هذه المشروعات بتنوعها وسرعة نموها من تحقيق طفرة في الاوضاع الاقتصادية للكثير من الدول مثل تايلاند وماليزيا .





وأختتم العربي كلمته خلال فعاليات اطلاق المبادرة بتأكيد علي أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أوسع للقطاع الخاص المصري في دعم و تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة من خلال كافة الأليات الاقتصادية المتاحة .