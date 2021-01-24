مواطن يوناني يهدي محافظ الإسكندرية تاج وقاعدة عمود أثرى روماني توارثه من أجداده



وعقب اجتماع المحافظ مع المواطن اليوناني انتقلت فورا لجنة من المحافظة والآثار برئاسة الدكتور خالد ابو الحمد مدير عام الاثار بالاسكندرية وجميع الجهات المعنية إلى منزل المواطن اليوناني، حيث تم نقل القطعتين الأثريتين فى حراسة شرطة الاثار التى تولت عملية دخولهما منطقة كوم الدكة وإيداعهما بمعمل الترميم،لإجراء أعمال الترميم اللازمة، سيتم بعدها نقل القطع الأثرية إلى أحد مخازن الآثار. واتخاذ الاجراءات القانونيةً المتبعة فى هذا الشأن.



وأوضح المواطن اليوناني أنه نظرا لحبه الشديد لتلك القطعتين الآثرتين كان حريص أن يتم الحفاظ عليهما ووضعهما في المكان الصحيح لهما من خلال اهدائهما إلى محافظة الإسكندرية شاكرا فى هذا الإطار حفيده الذي ساعده لتحقيق تلك الأمنية. خاتما حديثه بقوله" مصر ستبقى أم الدنيا.. واثارها ستبقي خالدة لإذهال العالم بحضارة مصر".