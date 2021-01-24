الكهرباء: نستهدف زيادة حجم الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035

الأحد 24/يناير/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك اهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية من أجل تطوير إستراتيجية الطاقة المتجددة.

وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أنه تم إضافة عنصر مهم جدا في توقيع خطاب نوايا بين شركة سيمينز الألمانية للاستفادة من الهالوجين الأخضر وهو ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الوصول بالإنتاج إلى 90 ألف ميجا وات من أجل تشجيع المستثمرين، موضحًا أن العجز قبل عام 2014 كان قد وصل إلى 20% ولكن الآن وصل نسبة الفائض إلى أكثر من 25% ونستهدف الوصول إلى 42% خلال عام 2035.

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قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن ما حدث في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية يمثل إعجاز على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم إضافة منذ 2014 وحتى الآن أكثر من 28 ألف ميجاوات.

وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن العجز في الكهرباء حتى عام 2014 وصل إلى 20%.

وأشار إلى أن مصر أصبحت بمثابة مركز لتبادل الطاقة وهذا بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية للقيام بخطط التطوير والتحديث والتحول من الشبكة النمطية إلى الذكية.

وأوضح أنه تم إضافة أربع محولات تنتج أربع أضعاف ما كان يتم إنتاجه من قبل، كما أنه تم لأول مرة الربط الكهربائي مع السودان وخطط للربط مع أوروبا بالإضافة إلى وجود مراكز التميز في الطاقة المتجددة.

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وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة الشبكة القومية للكهرباء

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