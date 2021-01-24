قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي تنتهي بالتعادل

الأحد 24/يناير/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
انتهت مواجهة الإتحاد والنصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في قمة مواجهات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وكان النصر هو من افتتح التسجيل في المباراة في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب خالد الغنام، وفي الوقت بدل الضائع تمكن البرازيلي رومارينهو من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 93.


وبتلك النتیجة رفع الإتحاد رصیده إلى 25 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتیب الدوري، بینما وصل رصید النصر إلى 21 نقطة بالمركز السادس.

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