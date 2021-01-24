موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

حول مانشستر سيتي هزيمته بهدف، لفوز بثلاثية مقابل هدف أمام مضيفه تشيلتنام، في اللقاء الذي أقيم لحساب الدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي.





تقدم ألفي ماي للضيوف في الدقيقة 59 قبل أن يرد السيتي عبر فيل فودين وجابرييل خيسوس وفيران توريس.

بهذا الفوز، تأهل مانشستر سيتي للدور الخامس من البطولة، ليواجه فريق سوانزي.





ويواجه مانشستر سيتي في المباراة المقبلة، نظيره ويست بروميتش ألبيون، بمعقل الأخير، "ذا هاوثورنز"، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.





وتقام المباراة مساء الثلاثاء 26 يناير، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.



