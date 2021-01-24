حكيم يروج للجزء الثاني من حلقته ببرنامج "سهرانين" مع أمير كرارة

الأحد 24/يناير/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
روج المطرب حكيم للجزء الثاني من حلقته مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين".

ونشر حكيم صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة ، وذلك عبر حسابه الرسمب بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق حكيم على الصورة وكتب : يارب تكون الحلقة عجبتكم قولولي ايه اكتر اغنية حبتوها ، استنوا النهاردة الجزء الثاني من الحلقة الساعة 11 مساءً.

يشار أن النجم حكيم تصدر تريند محركات البحث بموقع "جوجل"أمس ، وذلك بعدما ظهر في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، وكشف عن أشياء كثيرة في حياته الشخصية ومسيرته الفنية .

وفي سياق منفصل، أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".

ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــًا".

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