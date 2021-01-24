أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ضغوطات كبيرة على مصر بداية من الغد، مردفًا: "لازم ناخد بالنا ونركز كويس قوي".



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "اللعب على المكشوف بدأ مبكرًا في روسيا، رغم أن الإدارة الأمريكية الجديدة لها أقل من يومين، متابعا «ده دورها".



وأضاف أحمد موسى، أن روسيا بها مظاهرات كبيرة منذ يومين، وأن السفارة الأمريكية في موسكو وضعت على موقعها خط سير المظاهرات الروسية.

