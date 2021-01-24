خبير تغذية يكشف كيفية تثبيت الوزن في فصل الشتاء (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إنه بعد خفض الوزن يجب اتباع نظام غذائي لتثبيت الوزن، ومن الممكن تناول ألياف الأناسيليوم 3 أيام في الأسبوع كنوع من أنواع التثبيت، وهناك إمكانية لتقليل عدد الخلايا الدهنية من خلال كورس معين، وهذا يمنع من تكوينها مرة أخرى بعد خفض الوزن".

وأضاف "نوبل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن هناك إمكانية لتحديد يوم في الأسبوع لمريض السمنة يتناول فيه ما يريده من طعام، ولكن هذا اليوم لا يمكن تحديده، إلا بعد شهرين من اتباع نظام غذائي معين.

وأشار خبير التغذية العلاجية إلى أنه ضد منع أي مريض سمنة من تناول النشويات في أي نظام غذائي، ولكن من الممكن تناول النشويات من خلال الشوفان والبليلة، لأن حرق هذه النشويات يكون أسهل، خاصة أنها لا تتحول إلى سكر في الدم.

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